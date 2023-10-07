На Кубе в океане утонул лидер панк-группы из Екатеринбурга Андрей Серебренников

13:48 2023-10-07
На Кубе в океане утонул лидер панк-группы из Екатеринбурга Андрей Серебренников

Музыкант отправился на отдых на остров Свободы. В момент купания у него случился сердечный приступ.

Лидер группы из Екатеринбурга «Панки по пьянке» Андрей Серебренников утонул на Кубе. Музыканту было 60 лет. Как уточняет КП, у звезды остались жена и двое дочерей.

Он поехал с семьей на отдых. Пошел плавать, и в это время случился сердечный приступ. Из воды Андрей уже не вышел, - рассказал его друг Павел Здравомыслов, входивший в состав группы в 2009 году.

Андрей Серебренников больше 35 лет выступал на сцене. Созданная им в 80-х вместе с товарищем Егором Рваным группа «Панки по пьянке» считается первопроходцем уральской панк-рок музыки.

Музыканты коллектива всех периодов выразили соболезнования родным и близким коллеги.

По словам друзей Андрея, он был светлым и добрым человеком.

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