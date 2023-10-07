Звезда «Литейного» Константин Соловьев бросил свою третью жену-танцовщицу

14:03 2023-10-07
Звезда «Литейного» Константин Соловьев бросил свою третью жену-танцовщицу

49-летний актер заявил, что он «поставил жирную точку» и снял квартиру через сто метров от дома, где жил раньше.

Константин Соловьев опять стал завидным холостяком. Артист бросил третью свою жену-танцовщицу Анастасию Ларину. У пары подрастает одна общая дочь. Кроме того, звезда "Ментовских войн" удочерил дочь Лариной от прошлого брака, сообщает КП.

Еще недавно казалось, что Соловьев наконец обрел семейное счастье, но недавно он объявил о разводе с женой Анастасией Лариной.

Я поставил жирную точку и снял квартиру через сто метров, - заявил 49-летний мужчина в передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ.

О причинах расставания артист не рассказал. Между тем 34-летняя танцовщица не скрывает: она не смогла угодить знаменитому супругу:

Костя требовал от меня женской энергии, внимания, ласки.

Первой женой артиста была американка Ине Баррон. Пара познакомилась в театральном вузе, когда Константин жил в Америке. 

Я работал там персональным тренером. Долгое время снимался и даже попал в гильдию актеров, - ранее вспоминал он.

Но отношения распались, и Соловьев вернулся на родину.

Его второй избранницей стала актриса Евгения Ахременко. Она родила Соловьеву сыновей, но этот брак тоже рухнул. Соловьев изменил жене с Лариной.

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