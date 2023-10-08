Боня рассказал о гибели своей подруги, блогера Анны Гуту

13:30 2023-10-08
Боня рассказал о гибели своей подруги, блогера Анны Гуту

Женщин связывало общее мощное увлечение - покорение горных вершин. Это увлечение в итоге и погубило Гуту.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня сообщила в соцсетях о смерти своей подруги - блогера Анны Гуту, сообщает СтарХит.

Женщина увлекалась альпинизмом, и это свело ее со звездной подругой. По словам Бони, подругу накрыла снежная лавина. Помимо ее, погибли еще три человека. Боня отметила, что Гуту за последние полгода поднялась на 13 мировых вершин. Но 14-я стала для нее роковой.

Анечка, ты теперь ангел! Аня Гуту погибла сегодня на 14-й вершине, которая оказалась последней в списке всех восьмитысячников.

Аня и еще три человека попали под лавину - на самом низком 8-тысячнике Шиша-Пангма. Тело Ани нашли, а два человека считаются пропавшими без вести, — поделилась Боня.

Виктория в память о подруге опубликовала архивное видео, которое было снято во время их совместного восхождения. Селебрити поблагодарила Гуту за совместный опыт путешествий. Она уточнила, что знала погибшую около года, но запомнила это время как прекрасное.

И выразила соболезнования родителям и близким.

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