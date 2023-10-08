Ольга Бузова рассказала, когда планирует уйти со сцены

Она популярна и часто принимает участие в различных проектах, активно выступает и выпускает новые хиты, а миллионы людей наблюдают за ее аккаунтами в социальных сетях.

Как отметила сама Бузова в недавнем интервью, она привыкла к сцене. Завершать карьеру певицы она не собирается. Она вспомнила, что когда-то у нее было в запасе мало композиций. Затем количество песен увеличивалось.

Сейчас, как отметила в беседе с журналистами сама Ольга, она не всегда может решить, с какой именно композиции хочет начинать свои выступления.

Поэтому выбор песен для сборных концертов превратился для нее в проблему.«Я со сцены вообще не хочу уходить», — подчеркнула звезда.

Также известно, что сейчас Бузова активно готовится к новому шоу, которое она представит уже в ноябре этого года.