Британские ученые хотят клонировать дерево Робин Гуда

Ученые в Англии хотят возродить дерево Робин Гуда, которое было незаконно срублено в Британии в конце сентября. Они намерены применить метод клонирования.

Платан, известный также, как Сикамор-Гэп, пережил две мировые войны, семь монарших правителей и свыше 40 премьер-министров. В фильме «Робин Гуд: Принц воров» он появился в 1991 году и считался одним из самых известных и фотографируемых деревьев Великобритании.

Но, к сожалению, 28 сентября 300-летнее дерево спилили. По подозрению в совершении такого акта вандализма задержали 16-летнего подростка.

Эксперты считают, что дерево может вырасти заново из пня. Однако оно будет выглядеть не так величественно, как ранее - от его основания будут подниматься сразу несколько тонких стволов вместо одного большого.

Британские ученые заявили о другом способе вернуть платан, то есть - создать генетически идентичное дерево. И сделать это можно при помощи метода, который называется клональным размножением.

Растения способны вырасти заново из нескольких клеток. Ученые при микроразмножении отбирают несколько тысяч крошечных образцов и вырастить их в наполненной питательными веществами среде. Их также обрабатывают гормонами, чтобы стимулировать рост корней.

Еще вариант - вырастить дерево из черенка. Эксперты уже собрали семена и черенки, которые намерены использовать для выращивания клонов оригинала. Они также рассматривают возможность применения метода почкования, сообщает The Daily Mail.