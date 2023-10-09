Голодный крокодил на глазах посетителей парка съел огромного питона

22:01 2023-10-09
Голодный крокодил на глазах посетителей парка съел огромного питона

В дикой природе крокодилы обычно питаются рыбой, лягушками, птицами и ракообразными. Но хищники могут есть также и других животных.

В национальном парке Крюгер, который расположен в Южно-Африканской Республике, голодный крокодил на виду посетителей растерзал питона и съел его, сообщает Latest Sightings.

Свидетельницей этого происшествия стала посетительница Гейл Эразмус. По ее словам, хищник выпрыгнул из воды и сумел поймать питона. В попытке разорвать змею на части крокодил бросил ее в воду. Затем поплыл к берегу, где продолжил рвать питона.

Крокодил в конце концов ушел на большую глубину, спрятался за камышами. Это было завораживающее, страшное и поистине уникальное зрелище, - говорит Эразмус.

В дикой природе крокодилы обычно питаются рыбой, лягушками, птицами и ракообразными. Но хищники могут есть также и других животных, если представится такая возможность.

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