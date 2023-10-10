Вера Брежнева и Александр Цекало временно были родственниками

18:46 2023-10-10
Вера Брежнева и Александр Цекало временно были родственниками

Экс-участница группы «ВИА Гра», певица Вера Брежнева, и шоумен Александр Цекало стали родственниками 15 лет назад, когда экс-супруг Лолиты взял в жены одну из трех сестер артистки.

Свадьба Виктории Галушко и Александра Цекало состоялась в 2008 году.

Шоумен неоднократно заявлял, что невероятно рад тому, что стал частью их прекрасной семьи.

Но, несмотря на появления двоих дочерей, спустя 10 лет брака Виктория и Александр расстались.

Сейчас Брежнева практически не общается с Цекало и уже не считает его близким человеком, хотя утверждает, что не держит на него зла.

К слову, спустя год после развода с сестрой Брежневой Цекало женился в 4-й раз.

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