Вера Брежнева и Александр Цекало временно были родственниками

Свадьба Виктории Галушко и Александра Цекало состоялась в 2008 году.

Шоумен неоднократно заявлял, что невероятно рад тому, что стал частью их прекрасной семьи.

Но, несмотря на появления двоих дочерей, спустя 10 лет брака Виктория и Александр расстались.

Сейчас Брежнева практически не общается с Цекало и уже не считает его близким человеком, хотя утверждает, что не держит на него зла.

К слову, спустя год после развода с сестрой Брежневой Цекало женился в 4-й раз.