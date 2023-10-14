Сын Никаса Сафронова Дмитрий потребовал убрать его имя из титров «Брата-3».

Будущую премьеру ленты «Брат-3» продолжают сотрясать новые скандалы. Недавно Сын Никаса Сафронова Дмитрий, который сыграл в продолжении культового фильма, неожиданно потребовал убрать из титров его имя.

Почему мужчина пошел на такой резкий шаг? Сафронов-младший рассказал об этом корреспондентам PROZVEZD:

Когда я принял решение сыграть в картине Валерия Переверзева, многие меня отговаривали, в том числе и отец. Но я снялся все равно. В канун премьеры, намеченной на ноябрь, я прочел много негативных отзывов о картине. На меня тоже обрушился шквал хейта. Честно говоря, я и сам уже пожалел, что сыграл в кино-эксперименте, потому попросил продюсера картины Юлию Переверзеву снять мое имя из титров.

Однако на премьере Дмитрий Сафронова все-таки появится. Посетить это мероприятие он должен по контракту.