Ученые выявили новый маркер Альцгеймера, позволяющий определить болезнь на ранней стадии

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили: у людей, которые находятся на ранней стадии болезни Альцгеймера, наблюдается своеобразное чувство пространственной ориентации. Им трудно пешком вернуться в ту же точку, откуда вышли, сообщает Вокруг света.

В эксперименте, который позволил прийти к такому выводу, участвовали 110 человек.

Участникам предложили выполнить задание на ориентацию в пространстве при помощи очков виртуальной реальности. Им нужно было, руководствуясь цифровыми указателями, пройти по маршруту, а потом вернуться в исходную точку уже без указателей.

Маршрут при этом состоял из отрезков, соединенных поворотами.

В итоге участники с ранними признаками болезни Альцгеймера совершили одну и ту же ошибку: при возвращении их подводило чувство направления и ориентации, они не воспринимали проделанный путь как одно целое и слишком часто поворачивали.

Здоровые люди таких ошибок не допускали.

Если полученные результаты подтвердятся в ходе последующих исследований, тогда в распоряжении врачей появится относительно простой метод ранней диагностики Альцгеймера.