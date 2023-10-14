Ученые выявили новый маркер Альцгеймера, позволяющий определить болезнь на ранней стадии

11:07 2023-10-14
Ученые выявили новый маркер Альцгеймера, позволяющий определить болезнь на ранней стадии

Таких людей выделяет сложность ориентации в пространстве, они не могут пешком вернуться в исходную точку.

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили: у людей, которые находятся на ранней стадии болезни Альцгеймера, наблюдается своеобразное чувство пространственной ориентации. Им трудно пешком вернуться в ту же точку, откуда вышли, сообщает Вокруг света.

В эксперименте, который позволил прийти к такому выводу, участвовали 110 человек. 

Участникам предложили выполнить задание на ориентацию в пространстве при помощи очков виртуальной реальности. Им нужно было, руководствуясь цифровыми указателями, пройти по маршруту, а потом вернуться в исходную точку уже без указателей.

Маршрут при этом состоял из отрезков, соединенных поворотами.

В итоге участники с ранними признаками болезни Альцгеймера совершили одну и ту же ошибку: при возвращении их подводило чувство направления и ориентации, они не воспринимали проделанный путь как одно целое и слишком часто поворачивали.

Здоровые люди таких ошибок не допускали.

Если полученные результаты подтвердятся в ходе последующих исследований, тогда в распоряжении врачей появится относительно простой метод ранней диагностики Альцгеймера.

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