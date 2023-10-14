Тайная миссия города Тимгада, построенного древними римляне прямо в пустыне

Город Тимгад в Алжире - удивительное археологическое наследие, привлекающее внимание исследователей всего мира. Почему римляне надумали возвести город там, где нет ни воды, плодородной почвы и практически никто не живет?

Исследователи наконец нашли ответ на этот вопрос, сообщает "Русская семерка".

Витрина Рима

Историки пришли к выводу: Тимгад создали после падения Карфагена для того, чтобы наглядно показать силу и превосходство Римской империи. Рим тогда стремился укрепить на севере Африки свою власть и убедить вновь обретенных подданных в своем превосходстве.

Проще говоря, Тимгад стал своего рода витриной римской культуры и архитектуры.

Образцовый город

Этот город спроектировали как образцовый - с учетом всех потребностей жителей. Здесь возвели театр, бани, дома, статуи. Город был рассчитан примерно на 15 тысяч человек.

Предполагалось, что ветераны армии Рима поселятся в Тимгаде, а другие будут приезжать туда как туристы, чтобы насладиться красотой и великолепием Тимгада.

«Потемкинская деревня»

Но, несмотря на суровые условия и пустынную местность, многие приезжие захотели остаться в Тимгаде. Город не пустовал до тех пор, пока Римская империя не пала и его не разрушили варвары.

Тимгад стал неким подобием «Потемкинской деревни» - проекта, который создали для пропаганды и демонстрации силы и великолепия Римской империи. Но, в отличие от многих подобных проектов, он оказался неожиданно успешным.

Сегодня город тоже является популярным туристическим направлением, и спустя века привлекает людей своей уникальной историей и красотой.