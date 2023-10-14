Победившего на шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками

11:58 2023-10-14
Победившего на шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками

Сотрудники ДПС остановили молодого человека потому, что он вызывал подозрение из-за необычного поведения.

Танцора Дмитрия Щебета задержали в Москве по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает СтарХит, сотрудники ДПС остановили молодого человека на Звенигородском шоссе потому, что он вызывал подозрение из-за необычного поведения.

Парень во время беседы с полицейскими заметно нервничал и потом признался, что имеет с собой запрещенные вещества. У победителя 3-го сезона «Танцев» обнаружили 10,5 грамма наркотиков.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. У танцора изъяли белый порошок, а его самого доставили в отделение полиции.

Сейчас Дмитрий находится на допросе, где объясняет, как сверток попал к нему. В отношении звезды реалити-шоу может быть возбуждено уголовное дело.

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