Анита Цой рассказала, как борется с депрессией

Певица Анита Цой дала россиянам совет по сохранению психического здоровья. Как сообщает 5-tv.ru, артистка призналась, что, как и другие люди, испытывает чувство беспомощности перед внешним миром, тревожность и проблемы со сном.

Чувство апатии и депрессии наступает, но мы не сдаемся. Как только я это чувствую, просто встаю и сразу себе даю себе заряд бодрости. Для этого иду в спортзал или включаю громко музыку, — рассказала певица 5-tv.ru.

Еще один вариант борьбы с депрессией - тихий звонок родному человеку и признание в любви к нему.

Этим родным человечком может быть любой - коллега из шоу-бизнеса или моя семья, — поделилась исполнительница.

Цой уверена, что доброе слово либо дело в адрес другого человека на душу действует исцеляюще.