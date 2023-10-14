Актриса Мария Миронова поддержала Израиль, поспорив с критиковавшими ее россиянами

19:21 2023-10-14
Актриса Мария Миронова поддержала Израиль, поспорив с критиковавшими ее россиянами

Подписчики посоветовали кумиру скорбеть обо всех невинно убиенных или лучше вообще помолчать.

Российская актриса Мария Миронова, дочь Екатерины Градовой и Андрея Мироновой, написала пост в соцсети в поддержку Израиля, сообщает КП.

Она вспомнила, как отдыхала там в апреле с маленьким сыном и однажды проснулась от звуков сирены.

Я бегу на ресепшн отеля, а мне говорят: сегодня День Памяти павших в войнах Израиля. Сирена - в память о погибших.

Мы идем на детскую площадку, и вновь слышим сирену. Вдруг все замирает. Всё: машины, люди – как вкопанные стоят, словно в кино. В целом государстве останавливается жизнь.

Это очень важный момент памяти и ценности человеческой жизни! Любимый Израиль, сил тебе, - написала Мария.

Эти слова спровоцировали шквал комментариев подписчиков звезды. Её спросили: а где жалость к невинным женщинам и детям Палестины, которых убивают израильтяне из мести ХАМАСу?

Если скорбеть, то тогда по всем невинно убиенным! Жалко евреев, а арабов не жалко?

В мире столько горя и боли, что такие посты в поддержку лишь одной стороны выглядят кощунственно.

Может, есть смысл помолчать? - спросили поклонники артистки.

Мария хейтерам ответила: в Израиле огромное горе, о нем говорит весь мир. Потому и она написала.

Мария, вы дочь Великого актера. Стыдитесь, - парировали подписчики.

Она ответила:

Мой отец – еврей по рождению. И стыдиться моей семье нечем». 

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