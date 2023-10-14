Медведь забрался в дом американки и опустошил ее холодильник

19:34 2023-10-14
Медведь забрался в дом американки и опустошил ее холодильник

Домовладелица рассказала журналистам, что в момент взлома ее не было дома. Она узнала о визите лесного гостя, когда ее уведомил об этом телефон.

Большой черный медведь попал на камеру домашнего видеонаблюдения, когда лесной гость совершил набег на кухню американки в штате Коннектикут. Медведь украл замороженную курицу перед тем, как выскочить в приоткрытое окно.

На ролике Хелены Хоулис видно, как медведь смело ходит по первому этажу дома женщины в городке Баркхемстед, сообщает Fox News.

Из коридора он попал на кухню и умело открыл лапами дверцу морозильной камеры. Видео зафиксировало, как голодное животное роется в морозильной камере и в итоге останавливает свой выбор на курице в качестве основного блюда.

Через несколько секунд нежданный гость прыгнул к приоткрытому окну и помчался с добычей в лес. Домовладелица рассказала журналистам, что в момент взлома ее не было дома. Она узнала о визите жителя леса, когда ее уведомил об этом телефон.

По словам Хоулис, хитрый медведь проник в ее дом через треснувшее окно. При этом он не причинил вреда, оставив только клочья шерсти и разбросав по всему дому собачью еду.

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