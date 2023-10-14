Музыкант Юрий Антонов бросил пить

Легендарный композитор во время гала-ужина музыкальной премии «Виктория» отказался от алкогольных напитков. Он попросил официантов принести ему минеральную воду, сообщает Рrozvezd.info.
Я не имею никакого отношения к алкоголю, - пояснил свой выбор Юрий Михайлович.
Теперь меня даже заподозрить в этом нельзя. Пью минеральную воду и так наслаждаюсь ею, что вы даже не представляете!
Оказывается, есть напитки намного лучше, нежели водка, вино или коньяк.
Юрий Михайлович уточнил, что он отказался от алкоголя несколько лет назад. Его жизнь после этого изменилась в лучшую сторону и даже заиграла новыми красками.
Я к этому постепенно пришел, - заявил мэтр.
Могу позволить себе выпить лишь в исключительных случаях. Но такое бывает крайне редко. Я даже забыл, когда пил алкоголь!
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