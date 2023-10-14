Музыкант Юрий Антонов бросил пить

Легендарный композитор во время гала-ужина музыкальной премии «Виктория» отказался от алкогольных напитков. Он попросил официантов принести ему минеральную воду, сообщает Рrozvezd.info.

Я не имею никакого отношения к алкоголю, - пояснил свой выбор Юрий Михайлович.

Теперь меня даже заподозрить в этом нельзя. Пью минеральную воду и так наслаждаюсь ею, что вы даже не представляете!

Оказывается, есть напитки намного лучше, нежели водка, вино или коньяк.