Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

15:08 2023-10-15
Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

21-летняя Фиби Гейтс поделилась совместным фото с 24-летним Артуром Дональдом.

21-летняя Фиби Гейтс закрутила роман с 24-летним Артуром Дональдом. Дочь владельца состояния в 110 миллиардов долларов и основателя Microsoft поделилась совместным фото со старшим сыном фотографа Мэри Маккартни. 

Фиби - младшая из трех детей Билла и Мелинды Гейтс. Артур - инвестор из Нью-Йорка. Как сообщает СтарХит, пара на фото позирует на балконе в Париже на фоне Эйфелевой башни.

По всей вероятности, молодые люди познакомились с помощью родственников: тётя Маккартни-младшего, модельер Стелла Маккартни, является подругой матери Фиби.

Несколько лет назад Артур Дональд встречался с дочерью Риз Уизерспун Авой. Фотографы запечатлели эту пару на прогулке в центре Лондона.

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