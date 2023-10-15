Дочь Билла Гейтса закрутила роман с внуком Пола Маккартни

21-летняя Фиби Гейтс закрутила роман с 24-летним Артуром Дональдом. Дочь владельца состояния в 110 миллиардов долларов и основателя Microsoft поделилась совместным фото со старшим сыном фотографа Мэри Маккартни.

Фиби - младшая из трех детей Билла и Мелинды Гейтс. Артур - инвестор из Нью-Йорка. Как сообщает СтарХит, пара на фото позирует на балконе в Париже на фоне Эйфелевой башни.

По всей вероятности, молодые люди познакомились с помощью родственников: тётя Маккартни-младшего, модельер Стелла Маккартни, является подругой матери Фиби.

Несколько лет назад Артур Дональд встречался с дочерью Риз Уизерспун Авой. Фотографы запечатлели эту пару на прогулке в центре Лондона.