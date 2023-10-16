Никола Тесла раскрыл великую тайну египетских пирамид

Никола Тесла считал, что пирамиды - гигантские генераторы энергии, которые выкачивают и накапливают атмосферное электричество. Развитие именно этой идеи позволило ученому создать и запатентовать рабочий вариант станций, которые передают энергию в эфире без проводов.

Когда я, будучи погруженным в мысли, произнес последние слова, решение пришло, как вспышка молнии. Я увидел мгновенно все сразу и начертил на песке схемы, которые позже были изложены в моих основных патентах в 1888 году, - сказал Тесла.

Тесла не сомневался, что пирамиды за счет электромагнитизма получают энергию. У самих пирамид - особая форма абстрактной кристаллической решетки. Кроме того, на их вершине есть площадка.

Ученый считал, что с этого места, которое сейчас пустует, по всей вероятности, сняли какой-то механизм. Изобретатель изучил и проанализировал всю доступную информацию о пирамидах и пришел к выводу, что на вершине должна была быть некая металлическая сфера.

Основываясь на таких выводах и рассчитав на поверхности земли особые энергетические точки, Тесла и возвел свои знаменитые башни. Они были способны не только накапливать, но также моментально передавать большие объемы энергии в любую точку Земли.