Планировка Вашингтона скрывает тайные «масонские» символы с особым смыслом

13:56 2023-10-16
Планировка Вашингтона скрывает тайные «масонские» символы с особым смыслом

Улицы в Вашингтоне спроектированы «сеткой», где вертикальные линии пересекаются с горизонтальными, а главные здания на площадях на карте напоминают круги.

Современные города с высоты птичьего полета, как правило, имеют вид чего-то хаотичного и бесформенного. Но есть и такие мегаполисы, у которых очень интересная закономерность.

На карте либо на их фото с неба можно увидеть немало интересного: бабочку, римский шлем и даже звёзды. Все это - благодаря архитекторам, которые заложили в план таких населенных пунктов некий смысл, сообщает автор канала Культурология на платформе Дзен.

Один из таких городов - Вашингтон. Он был заложен в конце 18-го века. Перед началом строительства архитектор Эндрю Элликот разместил вдоль границы будущей столицы США сорок валунов, которые стали некими маркерами для автора плана города – Пьера Ланфана.

Он заложил в этот проект много скрытых символов с глубоким смыслом.

В частности, улицы в Вашингтоне спроектированы «сеткой», где вертикальные линии пересекаются с горизонтальными, а главные здания на площадях на карте напоминают круги.

Сменивший Ланфана коллега Эндрю Элликот внес небольшие исправления в проект, после чего в плане мегаполиса проявились фигуры звёзд. Они хорошо видны, когда смотришь на город с неба. Некоторые считают их масонскими символами.

Необычна также планировка города Бразилиа. Столицу Бразилии стали развивать в середине 20-го века. Главный архитектор Бразилиа Лусио Коста задумывал планировку в виде бабочки. Но в итоге она напоминает самолёт либо раскинувшую крылья птицу.

Тем не менее, в планировке этого города есть конкретная система. В «крыльях» расположены построены жилые микрорайоны, а там, где крылья сходятся (в центре) - площадь Трех властей.

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