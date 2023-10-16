В России с 16 октября ввели новые купюры по 1000 и 5000 рублей, что на них изображено

Масштабная модернизация бумажных средств продолжается в России. Как уточняет журнал "Вокруг света", Центробанк РФ в прошлом году показал обновленную сторублевку, где вместо Большого театра изображены с одной стороны Ржевский монумент, а с другой - Останкинская башня.

Хотя в обороте налички пока немного, плановое обновление купюр продолжается. Теперь появились уже новые тысячная и пятитысячная банкноты.

Обе выполнены по «федеральному» принципу, то есть каждая представляет один из округов страны. Ранее на тысячной купюре был изображен Ярославль, а сейчас ее посвятили Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

В частности, на лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на обороте - казанский Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, известная «падающая» башня Сююмбике, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Новая пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу в частности и Уральскому федеральному округу в целом.

Ранее на ней был изображен Хабаровск, а теперь там можно увидеть стелу «Европа — Азия» и памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. Еще - стелу «66-я параллель», установленную в Салехарде на месте, где город пересекает Северный Полярный круг.

Купюры старого образца из оборота единовременно изыматься не будут. Модернизированные деньги планируется вводить постепенно и использовать одновременно с уже привычными.