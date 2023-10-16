Публичные дома дореволюционной Москвы: от 30 копеек до 10 рублей за ночь

Услуги публичных домов в старой Москве были очень востребованы.
Сначала эти заведения пытались запрещать, с ними всячески боролись, но все было тщетно.
Как все начиналось
Основательницей одного из первых московских борделей была некая Анна Фелкер, работали в заведении девушки, которых она привезла из Германии.
Когда императрица узнала про такой бизнес, Анну арестовали, иностранных "работниц" выслали из страны, местных отправили в Сибирь.
Желтый билет
С приходом к власти Николая I было принято решение придать борделям легальный статус, потому что "дурные" болезни стали настоящей проблемой.
При этом за ночными бабочками установили строгий контроль, они должны были следить за здоровьем и иметь соответствующий документ, что-то вроде удостоверения.
Такой "желтый билет" давал путанам право заниматься своей "работой" на законных основаниях.
Работающие в борделе получали билет и смотровую книжкку, индивидуалкам выдавали особый бланк и тоже смотровую книжку.
Были изданы специальные указы, которые упорядочивали работу домов терпимости.
Девушкам из борделя запрещалось бывать в приличных местах, на публике.
Регулярно, 1-2 раза в неделю, путаны бывали на приеме у врача и делали отметку о здоровье в книжке.
Заболевших лечили, тех, кто укрывался от осмотра, брали под арест или отправляли из города.
Злачное место
Под дома терпимости в старой Москве была отведена определенная зона в городе.
Ее выбрали между Цветным бульваром и Сретенкой.
Здесь расположился специальный полицейский участок с врачебным кабинетом, именно он держал на учете всех дам древнейшей профессии.
Правила работы борделя
Девушки, работавшие в заведении почти все деньги отдавали хозяйке, в их распоряжении оставалась только четверть всего заработка.
Владелицей борделя могла быть женщина от 30 до 60 лет.
Работать в домах терпимости разрешалось с 16 лет, посетителей пускали только с 18 лет.
Услуги и прейскурант
Открывались публичные дома с приходом сумерек.
Всего было три категории таких заведений, у каждого из них свои цены и свой "ассортимент".
Самыми дешевыми были бордели первой категории или притоны.
Там за час развлечений нужно было платить всего 30 копеек. Ночь с барышней стояла от одного до двух рублей.
Дома терпимости второй категории предлагали более качественные услуги и стояли дороже.
Здесь за час досуга платили 1-2 рубля, за ночь нужно было отдать до 5 рублей.
Третья категория борделей была для самых богатых клиентов.
Здесь работали самые роскошные девушки, которые брали 3-5 рублей за час и 10 рублей за ночь.
Обслуживающий персонал
Среди ночных бабочек были в основном девушки и женщины без образования и профессии.
Ублажали клиентов дамы разных сословий. Встречались там и девушки из приличных богатых семей.
Такие всегда стояли дороже и обслуживали только состоятельных посетителей.
Беременные проститутки
Если женщина из борделя заболевала, она обязана была предупредить врача и не имела права вступать в контакт с мужчиной.
В случае наступления беременности такая дама тоже должна была поставить в известность хозяйку или медперсонал.
Ей было запрещено общаться с посетителями, но также нельзя было и избавляться от ребенка. Такое действие наказывалось по закону.
Как складывалась жизнь путан
Некоторые немки приходили в бордель, чтобы заработать на свадьбу и потом начать новую жизнь.
Зачастую сами женихи были в курсе и ничего не имели против такого заработка.
Однако большинство ночных бабочек заканчивали плохо.
Они попадали в замкнутый порочный круг, из которого выбирались единицы.
У таких женщин не было семьи, детей, не было любви и счастья в жизни.
Они постепенно опускались на самое дно социума.
Начиная с элитных борделей, с возрастом доходили до притонов и работали за гроши.
В конце концов оставались без денег, без крыши над головой и с кучей болячек.
Мифы о путанах в дореволюционный период
В бордели шли только девки, совращенные баринами
Согласно статистике врачебно-полицейского комитета, 47% дам легкого поведения были из сословия крестьян, которые приезжали в город в поисках заработков.
36% составляли мещанки, 7% являлись дочерьми солдат, 3% происходили из высших сословий.
При этом сильная нужда толкнула на панель лишь 10% девушек, 79% занялись проституцией от стремления к веселой жизни, из-за любви к мужскому полу, в погоне за большими и легкими деньгами, из-за лени и нежелания работать.
У девиц легкого поведения насовсем забирали паспорт
У куртизанок действительно забирали паспорта.
Их обязаны были сдавать не только проститутки, но и фабричные девушки, а также горничные.
Взамен всем им выдавался адресный билет.
Чтобы забрать паспорт, девушки из борделей должны были представить одно из обоснований: уход в богадельню, замужество, требование опекуна и так далее.
Всего в перечне значилось 6 причин.
Жрицы любви были в пожизненной кабале у хозяек
Никакой пожизненной кабалы не было. Была книга расчетов, которую вели как хозяйки борделей, так и сами путаны.
Насколько точно ведутся расчеты, проверяли сотрудники комитета.
По закону следовало, что девушек, даже имевших долги перед домом терпимости, нельзя было удерживать насильно.
Дамы иногда хитрили: они делали вид, что бросают свое ремесло, потом уходили в богадельню, забирая при этом свой паспорт.
Жили там несколько месяцев и снова возвращались к старой жизни, подыскивая себе другой бордель.
Куртизанки и хозяева борделей платили налоги
Налогами секс-индустрия в дореволюционное время не облагалась.
Главная задача легализованных борделей заключалась в том, чтобы остановить распространение сифилиса.
Бордели должны были платить в 6-8 раз выше за аренду помещения, также они платили приличную сумму за медосмотры девушек.
Бланковые проститутки первого и среднего звена должны были вносить больничные взносы.
После революции
В это время бордели были отменены и запрещены. Проституция вновь стала нелегальным заработком.
Сегодня в России эта профессия никуда не делась и все так же востребована, но она по-прежнему остается вне закона.
Современные реалии
В современной России около 1,5 млн девушек ночного промысла. Статистика указывает, что 9% из них больны ВИЧ.
Самая низкая заболеваемость СПИДом сейчас в Австралии, потому что с путанами тут ведется серьезная работа.
Есть организация "Коллектив проституток Австралии", главная задача которой - профилактика ВИЧ среди секс-сотрудниц. Этот проект курируется и финансируется правительством страны.
Интим-услуги легализованы и в Германии. Здесь секс-труженицы ответственно платят налоги в казну, взамен государство регулирует бордели на законодательном уровне.
Так, 400 000 немецких девушек-путан в среднем зарабатывают до 15 млрд евро в год. Местный подоходный налог составляет 14%.
Это значит, что каждый год в государственную казну Германии поступает от работниц интим-индустрии более 2 млрд евро в качестве налоговых отчислений.
Между прочим, количество ВИЧ-зараженных в Германии составляет меньше, чем 0,1% от всего населения страны.
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