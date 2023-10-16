Публичные дома дореволюционной Москвы: от 30 копеек до 10 рублей за ночь

Когда императрица узнала про такой бизнес, Анну арестовали, иностранных "работниц" выслали из страны, местных отправили в Сибирь.

Основательницей одного из первых московских борделей была некая Анна Фелкер, работали в заведении девушки, которых она привезла из Германии.

Как все начиналось

Сначала эти заведения пытались запрещать, с ними всячески боролись, но все было тщетно.

Услуги публичных домов в старой Москве были очень востребованы.

Желтый билет С приходом к власти Николая I было принято решение придать борделям легальный статус, потому что "дурные" болезни стали настоящей проблемой. При этом за ночными бабочками установили строгий контроль, они должны были следить за здоровьем и иметь соответствующий документ, что-то вроде удостоверения. Такой "желтый билет" давал путанам право заниматься своей "работой" на законных основаниях. Работающие в борделе получали билет и смотровую книжкку, индивидуалкам выдавали особый бланк и тоже смотровую книжку. Были изданы специальные указы, которые упорядочивали работу домов терпимости. Девушкам из борделя запрещалось бывать в приличных местах, на публике. Регулярно, 1-2 раза в неделю, путаны бывали на приеме у врача и делали отметку о здоровье в книжке. Заболевших лечили, тех, кто укрывался от осмотра, брали под арест или отправляли из города. Злачное место Под дома терпимости в старой Москве была отведена определенная зона в городе. Ее выбрали между Цветным бульваром и Сретенкой. Здесь расположился специальный полицейский участок с врачебным кабинетом, именно он держал на учете всех дам древнейшей профессии. Правила работы борделя Девушки, работавшие в заведении почти все деньги отдавали хозяйке, в их распоряжении оставалась только четверть всего заработка. Владелицей борделя могла быть женщина от 30 до 60 лет. Работать в домах терпимости разрешалось с 16 лет, посетителей пускали только с 18 лет.

Услуги и прейскурант Открывались публичные дома с приходом сумерек. Всего было три категории таких заведений, у каждого из них свои цены и свой "ассортимент". Самыми дешевыми были бордели первой категории или притоны. Там за час развлечений нужно было платить всего 30 копеек. Ночь с барышней стояла от одного до двух рублей. Дома терпимости второй категории предлагали более качественные услуги и стояли дороже. Здесь за час досуга платили 1-2 рубля, за ночь нужно было отдать до 5 рублей. Третья категория борделей была для самых богатых клиентов. Здесь работали самые роскошные девушки, которые брали 3-5 рублей за час и 10 рублей за ночь. Обслуживающий персонал Среди ночных бабочек были в основном девушки и женщины без образования и профессии. Ублажали клиентов дамы разных сословий. Встречались там и девушки из приличных богатых семей. Такие всегда стояли дороже и обслуживали только состоятельных посетителей. Беременные проститутки Если женщина из борделя заболевала, она обязана была предупредить врача и не имела права вступать в контакт с мужчиной. В случае наступления беременности такая дама тоже должна была поставить в известность хозяйку или медперсонал. Ей было запрещено общаться с посетителями, но также нельзя было и избавляться от ребенка. Такое действие наказывалось по закону.

Как складывалась жизнь путан Некоторые немки приходили в бордель, чтобы заработать на свадьбу и потом начать новую жизнь. Зачастую сами женихи были в курсе и ничего не имели против такого заработка. Однако большинство ночных бабочек заканчивали плохо. Они попадали в замкнутый порочный круг, из которого выбирались единицы. У таких женщин не было семьи, детей, не было любви и счастья в жизни. Они постепенно опускались на самое дно социума. Начиная с элитных борделей, с возрастом доходили до притонов и работали за гроши. В конце концов оставались без денег, без крыши над головой и с кучей болячек. Мифы о путанах в дореволюционный период В бордели шли только девки, совращенные баринами Согласно статистике врачебно-полицейского комитета, 47% дам легкого поведения были из сословия крестьян, которые приезжали в город в поисках заработков. 36% составляли мещанки, 7% являлись дочерьми солдат, 3% происходили из высших сословий. При этом сильная нужда толкнула на панель лишь 10% девушек, 79% занялись проституцией от стремления к веселой жизни, из-за любви к мужскому полу, в погоне за большими и легкими деньгами, из-за лени и нежелания работать. У девиц легкого поведения насовсем забирали паспорт У куртизанок действительно забирали паспорта. Их обязаны были сдавать не только проститутки, но и фабричные девушки, а также горничные. Взамен всем им выдавался адресный билет. Чтобы забрать паспорт, девушки из борделей должны были представить одно из обоснований: уход в богадельню, замужество, требование опекуна и так далее. Всего в перечне значилось 6 причин.

Жрицы любви были в пожизненной кабале у хозяек Никакой пожизненной кабалы не было. Была книга расчетов, которую вели как хозяйки борделей, так и сами путаны. Насколько точно ведутся расчеты, проверяли сотрудники комитета. По закону следовало, что девушек, даже имевших долги перед домом терпимости, нельзя было удерживать насильно. Дамы иногда хитрили: они делали вид, что бросают свое ремесло, потом уходили в богадельню, забирая при этом свой паспорт. Жили там несколько месяцев и снова возвращались к старой жизни, подыскивая себе другой бордель. Куртизанки и хозяева борделей платили налоги Налогами секс-индустрия в дореволюционное время не облагалась. Главная задача легализованных борделей заключалась в том, чтобы остановить распространение сифилиса. Бордели должны были платить в 6-8 раз выше за аренду помещения, также они платили приличную сумму за медосмотры девушек. Бланковые проститутки первого и среднего звена должны были вносить больничные взносы. После революции В это время бордели были отменены и запрещены. Проституция вновь стала нелегальным заработком. Сегодня в России эта профессия никуда не делась и все так же востребована, но она по-прежнему остается вне закона.