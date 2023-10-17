В Магнитогорске тиран полтора года держал жену и сына взаперти

07:38 2023-10-17
В Магнитогорске тиран полтора года держал жену и сына взаперти

Семилетний ребенок не видел мяса, его кормили капустой, ягодами, грибами, сухариками. Он боится света, потому шторы в квартире были задернуты.

Челябинскую область недавно потрясла история о том, что домашний тиран из Магнитогорска держал взаперти жену и ребенка, сообщает СтарХит.

41-летний Дмитрий систематически избивал супругу Юлию и не разрешал ей и сыну покидать квартиру. На теле несчастной также обнаружили следы жестоких побоев.

О том, что происходит в этой семье, общественность узнала после того, как мужчина стал пачкать фекалиями лифт подъезда. Соседи вычислили нарушителя по камерам.

История заинтересовала правоохранителей и сотрудников органов опеки. Проверяющие в итоге были шокированы условиями жизни Юлии и ребенка. Семилетний мальчик не развит, выглядит на 3-4 года.

Ребенок не видел мяса, его кормили капустой, ягодами, грибами, сухариками. Мальчик боится света, потому шторы в квартире постоянно задернуты.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре Магнитогорска, а в деталях семейной драмы разбираются правоохранители. для несовершеннолетних.

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