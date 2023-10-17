Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит в Туркменистане сел на коня

Известный турецкий актер Бурак Озчивит впервые прибыл в Туркменистан, где принял участие в кинофестивале «Рассвет Аркадага», сообщает СтарХит со ссылкой на местные СМИ.

38-летняя звезда за два дня осмотрел многие достопримечательности, посетил цирк, где прокатился по манежу на коне. Бурак также пообщался со своими поклонниками и провел мастер-класс для артистов.

Красоты Ашхабада знаменитому гостю показал туркменский боец смешанного стиля Довлетджан Ягшимурадов, снимавшийся с Озчивитом в фильме «Основание: Осман».

Жена звезды Фахрийе Эвджен призналась, что Бурак Озчивит часто ездит по миру, но ее это не тревожит, потому что звезда не забывает заботиться о близких людях.