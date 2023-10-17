Обладательница самого большого в России бюста Ирен Феррари закатила скандал в детском саду

Звезда нулевых попала в очередной скандал. Обладательница самого большого в России бюста поругалась со своей соседкой в общедомовом чате, сообщает Космополитен.

Модель попросили не приходить с собакой в кафе, которое находится в ЖК «Рублёвское предместье» на Новорижском шоссе.

Феррари, у которой есть померанский шпиц медвежьего типа по кличке Фердинанд, такой запрет не понравился. Она стала оскорблять свою оппонентку, угрожать ей.

А потом Ирен и вовсе решилась на отчаянный поступок. 42-летняя теледива пришла в детский сад, где работала женщина, и стала кричать и бегать за ней.

Обидчица сначала решила, что перед ней человек, который принял запрещенные вещества. Но, оценив грудь 10-го размера, догадалась, что это Ирен.

Как сообщает Shot, после скандала между женщинами папы теперь хотят лично забирать своих сыновей и дочек из садика.