Дочь актера Вячеслава Гришечкина не хочет хоронить прах знаменитого отца

Дочь Вячеслава Гришечкина отказывается предать земле прах своего отца. Директор звезды и его коллеги пытались связаться с наследницей, но пока эти попытки успехом не увенчались, сообщает СтарХит.

Ольга забрала из крематория прах. Она может его развеять всем назло, чтобы мы никогда и нигде не простились со Славой, - посетовал агент Гришечкина Максим Миллер.

Снимавшаяся с Вячеславом в «Маргоше» Мария Берсенева расплакалась, когда узнала, что коллега все еще не обрел вечный покой. Артистка обратилась к родственникам и попросила их немедленно похоронить Гришечкина рядом с супругой, умершей в 2017 году.

Звезда «Солдат» умер 15 сентября в одной из больниц Москвы. В клинику артиста отправила дочь, чтобы вылечить отца от алкогольной зависимости.