Светлана Лобода дала концерт русским миллионерам в Дубае

Заслуженная артистка Украины, 40-летняя Светлана Лобода в 2022-м году по политическим соображениям покинула Россию, напоминает Рrozvezd.info.

Певица при этом заявила, что она никогда больше не будет петь для русских, а также на русском языке. В России Лобода получала многомиллионные гонорары и заработала немалое состояние.

Недавно певица презентовала свои новые композиции в винном салоне Казахстана. Большие стадионы, которые Лобода собирала в России, ей теперь недоступны.

Удалось купить выступление Лободы на день рождения некой девушки Кристины и русским олигархам.

Певица дала концерт в элитном отеле в Дубае, причем пела свои хиты для русских и на русском языке, пишет телеграм-канал «Неопра, блин!».