Скончался легендарный игрок КВН Сергей Сивохо

54-летняя звезда КВН Сергей Сивохо ушел из жизни, сообщает СтарХит со ссылкой на доцента МГУ им. М.В. Ломоносова, члена ОП РФ Анну Ревякину. Юморист тяжело и давно болел. Перед смертью он очень сильно похудел и изменился внешне.

Сергей Сивохо получил известность, как участник команды КВН "Дрим Тим". Его "визитной карточкой" было крупное телосложение. Завершив карьеру в КВН, он стал сниматься в кино.

В 1991-м году дебютировал в комедии "Имитатор" с Игорем Скляром, Натальей Лапиной и Алексеем Жарковым. Потом снимался в ситкомах "FM и ребята" и "Счастливы вместе".

В 2019-м году, как и многие украинские КВНщики, ушел вслед за Зеленским в политику, получил должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановления Донбасса.

Однако план мирного урегулирования конфликта в Донбассе презентовать не сумел: когда его обнародовал в марте 2020 года, на него набросились и избили. Вскоре Сивохо был уволен со всех постов.

По рассказам друзей, юморист долго и тяжело болел. К привычному образу жизни он так и не вернулся.