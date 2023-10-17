Житель России первым в мире покорил на сапсерфе Северный полюс

Врач из Москвы Антон Курпяков с 2017 года каждый отпуск проводит на атомном ледоколе в арктических экспедициях и хорошо знает об опасностях, которые подстерегают спортсмена, стоящего между льдинами на надувной доске над четырехкилометровой толщей воды.

Когда я захватил с собой в полярную экспедицию сапсерф, был для руководства и команды ледокола роялем в кустах, они к этому не готовились, - признался мужчина.

По словам экспериментатора, мест, где можно было разогнаться в Арктике на сапсерфе, не очень много. Скользить ему приходилось между льдов, торосов.

Температура воды при этом была минус полтора градуса, что влияет на давление воздуха внутри сапсерфа.

Тем, кто хочет повторить его шаг, врач советует хорошо подготовиться еще на берегу, чтобы избежать возможных ошибок и излишних рисков.