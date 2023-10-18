Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

11:08 2023-10-18
Красавец-фигурист Сергей Рябов расстался с Надеждой Бабкиной

Звезда сблизилась с ним после разрыва со своим возлюбленным Евгением Гором. 33-летний мужчина размещал совместные фото с народной артисткой России.

Надежда Бабкина больше не вместе с Сергеем Рябовым, сообщает КП. Издание напоминает, что поклонники еще совсем недавно радовались за певицу - дескать, Надежда Георгиевна наконец счастлива с красавцем-фигуристом, который работал ее пиар-директором и заместителем в театре.

Звезда сблизилась с ним после разрыва с Евгением Гором. 33-летний Рябов размещал совместные фото с народной артисткой России и сопровождал певицу на съемках и светских мероприятиях.

Сама Бабкина утверждала:

Сергей мой помощник и большой друг. Говорят, будто он любовь всей моей жизни. Но на каждый роток не накинешь платок, а Сергей с головой дружит. 

Фаворит артистки тоже не подтверждал близкие отношения с певицей, ссылаясь на большую занятость. Но при этом отмечал, что Бабкина "роскошная женщина".

Надежда Георгиевна купила Рябову квартиру в Москве за 47 миллионов рублей и оплатила шикарный ремонт, уточняет КП.

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