Телеведущая Татьяна Веденеева лишилась бизнеса из-за санкций

Заслуженная артистка России Татьяна Веденеева из-за санкций лишилась бизнеса. Об этом звезда рассказала корреспонденту Дни.ру.

По словам артистки, производством грузинских соусов сацебели и ткемали она занялась в 1998-м году. Был разработан идеальный рецепт, где использовалась алыча.

Мы были пионерами российских компаний, которые выпускали экологически чистые продукты. В то время не все даже понимали, что это такое. Бум произошел позже - тогда, когда появились в магазинах целые отделы, — рассказала Веденеева.

Для своего бизнеса телеведущая высадила в Болгарии 100 тысяч саженцев алычи. Однако из-за санкций перевозить в Россию продукцию стало проблематично.

Сначала компания пробовала продолжить перевозки через Сербию, однако и там появились логистические проблемы. В итоге, призналась актриса, бизнес пришлось продать, сообщает 5-tv.ru.