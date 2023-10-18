Дачный эксперт назвал три главных ошибки в уходе за клубникой осенью

20:16 2023-10-18
Дачный эксперт назвал три главных ошибки в уходе за клубникой осенью

Осенью клубника нуждается в уходе, от этого зависит качество и количество урожая следующего года.

В осенние месяцы нельзя подкармливать растения составами, содержащими азот. По этой причине в качестве подкормки не следует использовать органику.

Лучше всего в этот период вносить в почву минеральные удобрения, в состав которых входят калий и фосфор.

Еще одна типичная ошибка дачников – это слишком ранняя обрезка клубники. Важно, чтобы кусты оказались под снегом вместе с листьями, за счет которых клубника получает питательные вещества.

Третья ошибка – отсутствие обработки. Клубнику обязательно нужно защитить от различных заболеваний и всевозможных вредителей.

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