Дачный эксперт назвал три главных ошибки в уходе за клубникой осенью

В осенние месяцы нельзя подкармливать растения составами, содержащими азот. По этой причине в качестве подкормки не следует использовать органику.

Лучше всего в этот период вносить в почву минеральные удобрения, в состав которых входят калий и фосфор.

Еще одна типичная ошибка дачников – это слишком ранняя обрезка клубники. Важно, чтобы кусты оказались под снегом вместе с листьями, за счет которых клубника получает питательные вещества.

Третья ошибка – отсутствие обработки. Клубнику обязательно нужно защитить от различных заболеваний и всевозможных вредителей.