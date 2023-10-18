США не будут выплачивать госдолг в 33 триллиона долларов

Но государственный дефицит не совсем работает так же, как долг домохозяйств, как утверждает обозреватель New York Times и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

Способность Соединенных Штатов или любого суверенного государства управлять своим долгом сводится к одному вопросу: могут ли они по-прежнему получать доходы для выполнения своих обязательств?

Правительства «обычно видят, что их доходы растут, поколение за поколением, по мере того, как растет экономика, которую они регулируют и налагают налоги», пишет Кругман.

«Правительства не похожи на людей», — написал он. «Они должны обслуживать свои долги — выплачивать проценты и погашать основную сумму долга при наступлении срока погашения облигаций — но они не обязательно должны их погашать.