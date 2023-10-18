Дачники назвали 5 правил подготовки плодовых кустарников к зиме

До первых заморозков необходимо обрезать старые, поврежденные, больные ветки, чтобы растение не тратило на них силы.

После обильного плодоношения кустам необходима подкормка. Лучше всего использовать древесную золу.

Чтобы ветки не засохли, нужен влагозарядный полив. Землю в приствольном круге необходимо разрыхлить.

Перед зимой следует провести обработку ягодных кустов от вредителей. Для этого подойдут такие средства, как мочевина, медный купорос и бордоская жидкость.