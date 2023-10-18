В Афганистане запрещены автомобильные номера с цифрой 39

Объясняется это тем, что в переводе с пушту цифра звучит как слово «сутенер». Для религиозной страны это страшное оскорбление.

Люди, которым такие номера выдали в местной госавтоинспекции, закрашивают их маркером или стреляют в номер так, чтобы 3 стала похожа на 8.

В свое время сотрудники Департамента дорожного движения Афганистана менял номера с цифрой 39 на другие за взятку.

Чтобы прекратить коррупцию, номера 39 впоследствии просто запретили. А номера дополнили трехзначным кодом, чтобы их хватило на всех.