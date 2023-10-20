В Таиланде утонул 37-летний российский диджей Павел Штаер

О трагедии рассказала знакомая диджея Екатерина Бронских.
В ночь на понедельник пропал Паша. Он упал в воду с пирса и стал плыть в противоположную от берега сторону.
Его пытались вытащить, но он (возможно, из-за паники) сопротивлялся.
Последний раз Пашу видели, когда он держался за сваи пирса руками, а потом - плывущего возле лодки ближе к берегу, — поделилась деталями женщина.
Близкие хотели верить, что у мужчины получилось выбраться на сушу, просто он находится без связи, потому написали заявление в полицию.
Велись поиски. Но, согласно последним данным, тело уже найдено. Паши больше нет! Пашка, как так?! — скорбит Екатерина.
37-летний Штаер родом из Екатеринбурга. В Таиланд Павел переехал несколько лет назад: здесь он веселил отдыхающих в клубах и подрабатывал барменом.