В Таиланде утонул 37-летний российский диджей Павел Штаер

07:13 2023-10-20
В Таиланде утонул 37-летний российский диджей Павел Штаер

Несколько дней назад мужчина упал с пирса Тонг Сале. Очевидцы пытались его спасти мужчину, но их усилия оказались тщетными.

О трагедии рассказала знакомая диджея Екатерина Бронских.

В ночь на понедельник пропал Паша. Он упал в воду с пирса и стал плыть в противоположную от берега сторону.

Его пытались вытащить, но он (возможно, из-за паники) сопротивлялся.

Последний раз Пашу видели, когда он держался за сваи пирса руками, а потом - плывущего возле лодки ближе к берегу, — поделилась деталями женщина.

Близкие хотели верить, что у мужчины получилось выбраться на сушу, просто он находится без связи, потому написали заявление в полицию.

Велись поиски. Но, согласно последним данным, тело уже найдено. Паши больше нет! Пашка, как так?! — скорбит Екатерина.

37-летний Штаер родом из Екатеринбурга. В Таиланд Павел переехал несколько лет назад: здесь он веселил отдыхающих в клубах и подрабатывал барменом.

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