Возле Великой Китайской стены обнаружили 59 древних каменных гранат

Китайские археологи обнаружили во время раскопок в одном из районов Великой Китайской стены (недалеко от Пекина) руины арсенала, который относится к эпохе династии Мин (1368–1644 годы). Древний схрон состоял из 59 каменных гранат, сообщает Вокруг света.

Археологи считают, что такие примитивные боевые приспособления были самым распространенным оружием охраны, которая стояла в те времена на страже стены. Гранаты напоминают обычные круглые камни, в центре каждого при этом выточена полость, куда закладывался порох.

Как это все работало? Отверстие в гранате запечатывалось, и камень летел в сторону наступающих врагов. Он не только сбивал нападавших с ног, но также при ударе о землю взрывался, и вокруг разлетались осколки, увеличивая площадь поражения.

Ранее было обнаружено порядка 400 таких разрозненных гранат, однако здание арсенала на Великой Китайской стене ученые нашли впервые.