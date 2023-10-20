Дочь Депардье Жюли решилась на пластику, чтобы избавиться от схожих черт со знаменитым отцом

Французская актриса Жюли Депардье не любит, когда ее сравнивают с «талантливым отцом». Кроме того, она не простила отцу смерти своего брата. И добавила, что ненавидит актерские династии, утверждая, что сама актрисой стала совершенно случайно.

Не желая, чтобы даже зеркало напоминало о родственных связях, Жюли пять раз делала пластические операции, чтобы навсегда расстаться с внешностью, напоминающей ее звездного отца Жерара Депардье, уточняет канал Культурология на платформе Дзен.

Любвеобильный французский актер официально был женат только раз - на актрисе Элизабет Гиньо, которая родила ему двоих детей. Они состояли в браке 26 лет, но это не мешало ловеласу завести и внебрачных детей. Двоих из них он признал.

При этом его отцовские качества оставляют желать лучшего. Артист не утруждал себя общением со своими детьми и их воспитанием. Они платили ему тем же. В частности, Жерар не смог найти общий язык со старшим сыном Гийомом, который по трагической случайности умер в возрасте 37 лет.

К 50-летней Жюли тоже не питает особых чувств, как и она к нему. В отличие от брата Гийома, она не мечтала об актерской карьере. Но профессия выбрала её сама. В начале 90-х она снялась в маленькой роли со своим отцом в фильме «Полковник Шабер».

А в 1998 году на большие экраны вышел фильм «Полуночный экзамен» с ее участием. Дебют оказался удачным, актрису засыпали предложениями. После этого она снялась во многих картинах именитых режиссеров.

Было одно "но: журналисты нередко сравнивали ее со знаменитым отцом, предполагая, что тот помогал ей строить карьеру. Девушку это злило и угнетало. Бесило ее и то, что все отмечали ее внешнее сходство с Жераром Депардье.

Да, он гениальный артист, но мне он был нужен, как отец. А я его толком даже не знаю, потому что он всегда отсутствовал.

В итоге девушка решилась на перемены и сделала ряд пластических операций, которые избавили ее от «носа Депардье». Изменения во внешности благотворно отразились на Жюли в психологическом плане. Она уточнила, что после 5 операций на носу ей стало приятнее смотреть на себя.