Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

За написание романа «Шантарам» Грегори Дэвид Роберт принялся еще в то время, как находился в австралийской тюрьме.

Но дважды его рукописи изымали надзиратели и уничтожали. Но писатель не сдавался, и только освободившись, он сумел закончить произведение.

Съемочный процесс начался в 2019 году, когда практически везде вводились ограничения в связи с COVID-19.

Стартовала работа в Австралии, в штате Виктория. В Индии не удавалось снимать так долго, как хотелось, поэтому значительную часть сцен отсняли в Таиланде.

Вот некоторые цитаты из фильма:

«Иногда поймать удачу – значит оказаться в нужном месте в нужный момент и сделать по наитию именно то, что нужно, и именно так, как нужно. Но для этого необходимо забыть свои амбиции, честолюбивые помыслы и планы и целиком отдаться волшебному судьбоносному моменту».

«Прошлое отражается в нашем сознании сразу двумя зеркалами: одно яркое, в нем видно то, что мы когда-то сказали или сделали, другое темное, заполненное невысказанным и несделанным».

«У храбрости есть любопытная черта, придающая ей особую ценность. Черта эта заключается в том, что гораздо легче быть храбрым, когда надо выручать кого-то другого, чем в тех случаях, когда надо спасать себя самого».

«Человек не может быть никем, кроме самого себя. Чем больше он хочет походить на кого-то другого, тем меньше от него толку».