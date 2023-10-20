Илон Маск жестко раскритиковал удаленную работу

Гендиректор Tesla Илон Маск выступил против удаленной работы. Он раскритиковал тех, кто работает на дому и добавил, что такие люди "оторваны от реальности". Миллиардер напомнил, что лично он иногда даже ночевал на производстве.

Почему я так много раз ночевал на фабрике? Потому что это имело значение, - подчеркнул миллиардер.

Это был резкий переход от обсуждения цен на автомобили Tesla во время объявления о доходах компании.

Насколько оторванной от реальности должны быть работающие на дому? При этом они пользуются преимуществами тех, кто не может работать из дома, - считает бизнесмен.

Маск уже делал подобные комментарии по поводу удаленной работы. В мае он сказал, что считает удаленную работу "морально неправильной".

Многие считают, что стремление генерального директора Tesla исключить работу на дому могут быть вызваны собственными склонностями к трудоголизму - такими, как сон в офисе.

Эти тенденции также стали очевидны и после того, как миллиардер купил Twitter в прошлом году. Он сразу объявил, что сотрудники будут работать в офисе по 40 часов в неделю. Компания даже превратила некоторые офисы в спальни.

Илон Маск сегодня, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, - самый богатый человек в мире. Его состояние оценивается в 226 миллиардов долларов.