Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

17:25 2023-10-20
Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

Мечты об автогонках преследовали Бартоша с детства. Ему нравились #машины, нравились #гонки, потому недолго думая он решил заняться этим делом, но жизнь на скорости и сыграла с ним злую шутку.

Мотоцикл. Авария. И все, рук больше нет, но едва оправившись он стал думать как бы ему вернуться за руль.

Три года и, как выяснилось, целеустремленный поляк уже сидит за рулем Nissan #Skyline переделанного во что-то единственное в мире.

Гонщиков без ног, на самом деле, как и водителей не так уж и мало, но вот без рук. Люди привыкают к иной системе управления авто, когда вся машина контролируется руками.

Бартош не стал ходить далеко, и решил воспользоваться имеющимися конечностями. Да, входить в занос, удерживать в нем машину, выигрывать чемпионаты он умудряется руля ногами.

И если посмотреть записи его заездов, понимаешь, что работу он проделал колоссальную.

Изображение статьи

Рулит ногой, второй газ-тормоз, передачи переключает плечом. Дико, но реально.

Удивительно, как такая ситуация не только не подкосила мечты парня стать автогонщиком, но и осуществить их в жизнь.

Люди без рук часто осваивают рисование, так как оно хорошо помогает научиться контролировать ноги.

В свободное время Бартош любит рисовать. У него есть собака и любящая девушка.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
17:46

Антон Райт

Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

Стивен Сигал никогда не был звездой экстра-класса, но в его карьере есть неплохие яркие пятна в его карьере, такие как «В осаде» и «Нико».
Светлана Игнатьева
17:24

Светлана Игнатьева

Коллекционер купил люстру за 300 долларов, а спустя десятилетия продал за миллионы

Коллекционер купил люстру за 300 долларов, а спустя десятилетия продал за миллионы

Эта люстра была создана всемирно известным швейцарским скульптором Джакометти, работы которого стоят недешево.
Светлана Игнатьева
17:12

Светлана Игнатьева

Илон Маск жестко раскритиковал удаленную работу

Илон Маск жестко раскритиковал удаленную работу

Миллиардер известен, как большой трудоголик, который в буквальном смысле может ночевать на работе.
Антон Райт
16:25

Антон Райт

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Длиннохвостые лодки с горячим удилищем, похоже, являются чем-то вроде тренда в Таиланде, где Toyota 4A-GE пользуется популярностью для оснащения длинных узких многоцелевых судов.
Светлана Игнатьева
16:09

Светлана Игнатьева

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Девушка вышла замуж за бизнесмена Артемия в сентябре. Но потом поссорилась с мужем и решила расстаться.
Антон Райт
16:00

Антон Райт

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Но в нем описано немало событий, которые произошли в реальной жизни автора. Все герои романа вымышлены, а вот места, где разворачиваются действия, реальны.