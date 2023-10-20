Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

Мотоцикл. Авария. И все, рук больше нет, но едва оправившись он стал думать как бы ему вернуться за руль.

Три года и, как выяснилось, целеустремленный поляк уже сидит за рулем Nissan #Skyline переделанного во что-то единственное в мире.

Гонщиков без ног, на самом деле, как и водителей не так уж и мало, но вот без рук. Люди привыкают к иной системе управления авто, когда вся машина контролируется руками.

Бартош не стал ходить далеко, и решил воспользоваться имеющимися конечностями. Да, входить в занос, удерживать в нем машину, выигрывать чемпионаты он умудряется руля ногами.

И если посмотреть записи его заездов, понимаешь, что работу он проделал колоссальную.