Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

Мотоцикл. Авария. И все, рук больше нет, но едва оправившись он стал думать как бы ему вернуться за руль.
Три года и, как выяснилось, целеустремленный поляк уже сидит за рулем Nissan #Skyline переделанного во что-то единственное в мире.
Гонщиков без ног, на самом деле, как и водителей не так уж и мало, но вот без рук. Люди привыкают к иной системе управления авто, когда вся машина контролируется руками.
Бартош не стал ходить далеко, и решил воспользоваться имеющимися конечностями. Да, входить в занос, удерживать в нем машину, выигрывать чемпионаты он умудряется руля ногами.
И если посмотреть записи его заездов, понимаешь, что работу он проделал колоссальную.
Рулит ногой, второй газ-тормоз, передачи переключает плечом. Дико, но реально.
Удивительно, как такая ситуация не только не подкосила мечты парня стать автогонщиком, но и осуществить их в жизнь.
Люди без рук часто осваивают рисование, так как оно хорошо помогает научиться контролировать ноги.
В свободное время Бартош любит рисовать. У него есть собака и любящая девушка.
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