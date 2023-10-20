Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

Актер не раз признавался, что любит Россию. Здесь он бывает с завидной регулярностью и иногда даже не афиширует свои визиты. За последние годы он встречался с президентом, пожалуй, чаще, чем любой российский губернатор.
В 2003-м они впервые увиделись на Московском международном кинофестивале. Эту встречу можно охарактеризовать как знакомство. Актер сказал, что любит Россию, а Владимир Путин выразил надежду на повторный визит Сигала.
В 2012-м году Путин в Сочи поздравлял сборную России по дзюдо с успешным выступлением на Олимпийских играх. Сигал был гостем этого мероприятия. Тогда же они посетили турнир по смешанным единоборствам.
В 2013-м году они совместно открывали в Москве спорткомплекс.
В 2015-м году Сигал присутствовал при посещении океанариума на острове Русский.
А в 2016-м году в Кремле Путин вручил Сигалу российский паспорт.
На кинокарьере Стивена Сигала дружба с российским президентом никак не отражается.
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