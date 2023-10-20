Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

17:46 2023-10-20
Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

Стивен Сигал никогда не был звездой экстра-класса, но в его карьере есть неплохие яркие пятна в его карьере, такие как «В осаде» и «Нико».

Актер не раз признавался, что любит Россию. Здесь он бывает с завидной регулярностью и иногда даже не афиширует свои визиты. За последние годы он встречался с президентом, пожалуй, чаще, чем любой российский губернатор.

В 2003-м они впервые увиделись на Московском международном кинофестивале. Эту встречу можно охарактеризовать как знакомство. Актер сказал, что любит Россию, а Владимир Путин выразил надежду на повторный визит Сигала.

В 2012-м году Путин в Сочи поздравлял сборную России по дзюдо с успешным выступлением на Олимпийских играх. Сигал был гостем этого мероприятия. Тогда же они посетили турнир по смешанным единоборствам.

В 2013-м году они совместно открывали в Москве спорткомплекс.

В 2015-м году Сигал присутствовал при посещении океанариума на острове Русский.

А в 2016-м году в Кремле Путин вручил Сигалу российский паспорт.

На кинокарьере Стивена Сигала дружба с российским президентом никак не отражается.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
17:25

Антон Райт

Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

Дрифтер без рук: Бартош Осталовски это уникальный гонщик, который водит Skyline ногами

Мечты об автогонках преследовали Бартоша с детства. Ему нравились #машины, нравились #гонки, потому недолго думая он решил заняться этим делом, но жизнь на скорости и сыграла с ним злую шутку.
Светлана Игнатьева
17:24

Светлана Игнатьева

Коллекционер купил люстру за 300 долларов, а спустя десятилетия продал за миллионы

Коллекционер купил люстру за 300 долларов, а спустя десятилетия продал за миллионы

Эта люстра была создана всемирно известным швейцарским скульптором Джакометти, работы которого стоят недешево.
Светлана Игнатьева
17:12

Светлана Игнатьева

Илон Маск жестко раскритиковал удаленную работу

Илон Маск жестко раскритиковал удаленную работу

Миллиардер известен, как большой трудоголик, который в буквальном смысле может ночевать на работе.
Антон Райт
16:25

Антон Райт

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Лодки с двигателем Toyota Corolla AE86 безумно популярны в Азии

Длиннохвостые лодки с горячим удилищем, похоже, являются чем-то вроде тренда в Таиланде, где Toyota 4A-GE пользуется популярностью для оснащения длинных узких многоцелевых судов.
Светлана Игнатьева
16:09

Светлана Игнатьева

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Олеся Малибу подала на развод спустя месяц после свадьбы

Девушка вышла замуж за бизнесмена Артемия в сентябре. Но потом поссорилась с мужем и решила расстаться.
Антон Райт
16:00

Антон Райт

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Грегори Дэвид Робертс признавался, что его книга «Шантарам» 2003 года не автобиография, а роман

Но в нем описано немало событий, которые произошли в реальной жизни автора. Все герои романа вымышлены, а вот места, где разворачиваются действия, реальны.