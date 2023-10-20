Стивен Сигал встречался с Владимиром Путиным в 2003, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах

Актер не раз признавался, что любит Россию. Здесь он бывает с завидной регулярностью и иногда даже не афиширует свои визиты. За последние годы он встречался с президентом, пожалуй, чаще, чем любой российский губернатор.

В 2003-м они впервые увиделись на Московском международном кинофестивале. Эту встречу можно охарактеризовать как знакомство. Актер сказал, что любит Россию, а Владимир Путин выразил надежду на повторный визит Сигала.

В 2012-м году Путин в Сочи поздравлял сборную России по дзюдо с успешным выступлением на Олимпийских играх. Сигал был гостем этого мероприятия. Тогда же они посетили турнир по смешанным единоборствам.

В 2013-м году они совместно открывали в Москве спорткомплекс.

В 2015-м году Сигал присутствовал при посещении океанариума на острове Русский.

А в 2016-м году в Кремле Путин вручил Сигалу российский паспорт.

На кинокарьере Стивена Сигала дружба с российским президентом никак не отражается.