Раскрыт секрет популярных лепешек Индии, вкус которых определяет секретный ингредиент

В Индии хлеб заменяют лепешки. Их едят повсеместно - вместо и хлеба и как самостоятельную еду, сообщает Тeleprogramma.pro.

Это блюдо по праву считают национальным достоянием страны. При этом оно готовится просто и легко, продуктов требуется мало.

Но нужен еще и некий секретный ингредиент. О чем идет речь? Реально ли приготовить такие лепешки не самым опытным хозяйкам?

Оказывается - да. Для этого нужно взять 4 стакана муки, добавить туда 1 чайную ложку соли и 1 столовую ложку сахара. Все перемешать и добавить 1 стакан пюре тыквы, который и является этой тайной добавкой.

После этого влить в смесь 100 грамм воды и замесить тесто.

Сформировать лепешки, смазать их растительным маслом и обжарить на сухой сковороде. И после этого насладиться нереальным вкусом!