Фотографию, купленную в сувенирной лавке за доллар, оценили в 5 миллионов

Рэнди купил там три старинных фотографии по доллару за штуку и положил их в свою коллекцию.
Персонаж, изображённый на одном из снимков, показался ему очень знакомым, и Рэнди не покидала мысль, что снимок не простой, на нём изображено что-то важное. Он отдал фото на экспертизу в одну нумизматическую контору.
Оказалось, что нём был изображён один из самых известных американских преступников второй половины IXX века Билли Кид, жестокий убийца, ставший символом Дикого Запада и отправивший на тот свет девять человек.
Остальные мужчины на изображении оказались членами банды Билли.
Находка была оценена в 5 миллионов долларов, так как подлинных фотографий Билли Кида, осталось всего две, включая эту.
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