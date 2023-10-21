Картина Джексона Поллока был куплена ради смеха за 5 долларов

На стене висела странная картина, которую Тери решила подарить своей приятельнице, чтоб повеселить.

Стоила картина 8 долларов, но женщина скинула до пяти. Кому нужна такая ерунда за восемь?

Полотно оказалось большим, и в трейлер, где жила подруга Тери, не влезла, так что пришлось её продавать на гаражной распродаже.

Там картину случайно увидела учительница рисования, и спросила, не Джексон ли Поллок автор этого произведения?

Пенсионерка, которая когда-то работала шофером грузовика, не знала, кто такой Джексон Поллок, но решила все же проверить подлинность картины.

Оказалось, что это одно из полотен, которые художник создавал, разбрызгивая краску по холсту, в технике drip paintings, благодаря которой Поллок стал всемирно знаменитым.

Правда, Хортон пришлось изрядно помучиться, прежде чем доказать подлинность картины, но после долгих споров искусствоведов, подлинность картины установил арт-аутентификатор, который обнаружил на холсте отпечаток пальца, совпавший с отпечатками Поллока.

Картину оценили в 50 миллионов долларов, а об этой истории сняли документальный фильм.