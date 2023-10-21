Ученые потрясены подземными находками, которые добавили новые вопросы о прошлом Земли

Некоторые находки ученых порождают больше вопросов, нежели дают ответов. Они не вяжутся с известной нам историей и представлениями о древнем мире.

Мало того, среди них есть вещи, которые даже при современной науке и технологиях невозможно повторить, отмечает автор канала Восточные истории на платформе Дзен.

Кубок Ликурга

Это чаша высотой 165 мм и диаметром 132 мм. Она изготовлена примерно в 4 веке нашей эры. Чаша украшена богатой резьбой, а ее стеклянная часть в зависимости от освещенности меняет цвет от красного к зеленому.

Но и это не все: в стекле кубка Ликура использовалось дихроичное стекло, которое в малом количестве содержит серебро и коллоидное золото. Сегодня такие технологии классифицируются с приставкой "нано".

Как этого смогли добиться люди, которые ходили на войну в сандалиях и вместо нижнего белья использовали кусок ткани? Ответа на этот вопрос нет.

Антикитерский механизм

Его подняли в 1900-м году с древнего затонувшего судна недалеко от острова Антикитера в Греции. Механическое устройство изготовили за 200 лет до рождества Христова. По сути, оно является механическим вычислительным устройством.

Порядка 30 бронзовых шестерней, которые выполнены с величайшей точностью, находятся в деревянном кожухе. С лицевой и оборотной сторон установлены бронзовые панели, на них - циферблаты со стрелками. Механизм позволял рассчитывать сразу 42 астрономических события.

Подобные устройства описываются в литературных произведениях с 300 по 500 годы нашей эры. Это позволяет говорить о широком распространении такой уникальной вычислительной техники в некоторых регионах мира. Хотя, по логике, тогда ее не могло существовать в принципе.

Гвоздь из прошлого

В 1845 году в известняковом карьере Шотландии нашли железный гвоздь. Причем в породе, которая формируется миллионы лет!

А в 1889 году в штате Айдахо США с глубины 90 метров извлекли золотую статуэтку женщины. Возраст породы, где она оказалась, ученые тоже оценили в 2 миллиона лет.

Похожая история случилась и в 1891 году в США, когда шахтеры нашли внутри глыбы угля золотую цепочку.

Египетский Сфинкс

На Великих пирамидах Гизы и Сфинксе есть следы эрозии, свидетельствующие, что этот район когда-то был затоплен морем. Эту версию подтвердили и найденные у подножия Сфинкса останки окаменевшего морского ежа.

То есть, судя по водной эрозии, строения Гизы намного старше чем принято считать. Более вероятный возраст пирамид - от 5 до 9 тысячелетий.