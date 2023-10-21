Поставлена точка в разделе имущества Александра Градского

Судебные заседания завершились между родными композитора Александра Градского. Судьбу наследия музыканта решил Тверской районный суд Москвы, уточняет Космополитен.
Певец ушел из жизни еще в ноябре 2021-го года. Его наследники не смогли договориться о разделе имущества мирным путем.
За право распоряжаться собственностью звезды боролись его молодая вдова артиста Марина и их сыновья Александр и Иван. На наследие претендовали также старшие дети композитора Даниил и Мария. А еще - экс-жена Ольга.
Согласно вердикту суда, имущество Градского поделено на 5 частей: между взрослыми детьми, его вдовой Мариной Коташенко и младшими сыновьями. Бывшая жена музыканта не получила ничего.
Старшим детям звезды достался загородный особняк, который Александр Градский строил по собственному проекту. На его территории есть зимний дом с бассейном и летний дом. А еще - дом для обслуги и огромный парк с соснами.
Вдова композитора с двумя сыновьями получила квартиру в центре Москвы и другой дом, построенный Градским рядом с особняком. Как уточняет МК, старшие сын и дочь композитора решением суда остались недовольны. По всей вероятности, они намерены подавать апелляцию.
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