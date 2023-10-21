Поставлена точка в разделе имущества Александра Градского

Судебные заседания завершились между родными композитора Александра Градского. Судьбу наследия музыканта решил Тверской районный суд Москвы, уточняет Космополитен.

Певец ушел из жизни еще в ноябре 2021-го года. Его наследники не смогли договориться о разделе имущества мирным путем.

За право распоряжаться собственностью звезды боролись его молодая вдова артиста Марина и их сыновья Александр и Иван. На наследие претендовали также старшие дети композитора Даниил и Мария. А еще - экс-жена Ольга.

Согласно вердикту суда, имущество Градского поделено на 5 частей: между взрослыми детьми, его вдовой Мариной Коташенко и младшими сыновьями. Бывшая жена музыканта не получила ничего.

Старшим детям звезды достался загородный особняк, который Александр Градский строил по собственному проекту. На его территории есть зимний дом с бассейном и летний дом. А еще - дом для обслуги и огромный парк с соснами.

Вдова композитора с двумя сыновьями получила квартиру в центре Москвы и другой дом, построенный Градским рядом с особняком. Как уточняет МК, старшие сын и дочь композитора решением суда остались недовольны. По всей вероятности, они намерены подавать апелляцию.