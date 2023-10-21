Инженер-химик в эпоху СССР создал уникальный станок по печатанию фальшивых денег

16:37 2023-10-21
Инженер-химик в эпоху СССР создал уникальный станок по печатанию фальшивых денег

Обогатиться у него и его подельницы не получилось, но созданная самоучкой техника и размах дела потрясли советских сыщиков.

Эта история произошла в 1979 году. В одной из московских сберкасс задержали старушку, которая хотела положить на книжку 100 фальшивых рублей. Как выяснилось, Мамонтова нашла на улице кошелек с деньгами, и надумала сделать вклад.

Сыщики, осмотрев портмоне, нашли в нем квитанцию из комиссионного магазина, где значились имя и фамилия 29- летней Натальи Картавцевой, работающей массовиком-затейником.

Следователи установили, что Картавцева сдала в комиссионку норковую шубу, и пошли на хитрость. Женщине позвонили из магазина и обрадовали: мол, шуба продана, можно приходить за деньгами.

Потом за ней проследили: машина, где ехала девушка, остановилась возле обычной подмосковной дачи. Кроме девушки, там был еще и молодой человек. Оперативники их задержали и зашли в дом.

Они увидели потрясающую картину: на бельевых веревках сушились... новенькие, хрустящие 25-рублевки.

На столе местились пробирки, баночки с непонятным содержимым, колбы с реактивами и странного вида агрегат, напоминавший большой чемодан.

Это место оказалось подпольной фабрикой по выпуску денег. Молодого человека звали Александр Умняхин. Он в свои тридцать с небольшим имел за плечами два высших образования и звание кандидата химических наук.

Александр закончил СШ с золотой медалью, поступил в МАИ, потом пошел в химико-технологический. Молодой специалист верил, что советской стране нужны новаторские идеи, однако все оказалось иначе. Одни сослуживцы его считали чудаком, другие завидовали.

А заведующий лабораторией и вовсе идею Умняхина просто присвоил себе.

Он ушел с работы, и судьба свела его с Натальей Картавцевой, вспыхнул роман. Мужчина думал, что может предложить любимой, и его осенила идея: если нет денег, их нужно напечатать.

Любимая тоже загорелась идеей и предоставила свою дачу, где пара устроила подпольный монетный двор. Умняхин при этом печатал не только советские рубли, но и американские доллары.

Пара стала понемногу пользоваться этими купюрами и планировала отдых в Крыму и покупку машины. Но мечтам не суждено было сбыться: оперативники уже шли по следу.

Умняхина и Картавцеву суд признал виновными в мошенничестве, изготовлении и сбыте денежных средств в особо крупных размерах. Инженеру-химику дали 15 лет тюрьмы, а его подельнице - 11.

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