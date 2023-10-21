Toyota представила на Токийском автосалоне новый концепт-кар под названием Land Cruiser Se

О механических аспектах Land Cruiser Se особо нечего сказать, несмотря на то, что это пока самое большое отклонение.

Помимо того, что он полностью электрический, он также имеет цельнолитую конструкцию, а не каркасную (или какую-то комбинацию того и другого), как современные Land Cruiser.

Toyota не сказала конкретно, но мы можем с уверенностью поспорить, что у этого автомобиля будет по крайней мере два двигателя для некоторого уровня полного привода.