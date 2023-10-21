Илон Маск заявил о прекращении массового производства Tesla Cybertruck до 2025 года

В третьем квартале Tesla произвела 430 488 автомобилей по всему миру и поставила 435 059, из которых 419 074 были Model 3 и Model Y.

Если вы один из последних примерно миллиона потребителей, забронировавших Tesla Cybertruck, не рассчитывайте получить поставку раньше 2028 года.

В среду генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что производство не выйдет на проектную мощность в следующем году, а радикальный выход в самый прибыльный сегмент старых автопроизводителей - пикапы - не принесет “положительного дохода” в 2024 году.

Что касается продаж популярного внедорожника Tesla, Маск сказал: “Мы ожидаем, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем на Земле” в этом году.