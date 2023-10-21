Мигранты захватили во Франции квартиру Лены Лениной

Известная российская писательница Лена Ленина попала в неприятную ситуацию. Знаменитость получила большой счет за электричество в пустующей парижской квартире, сообщает 5-tv.ru.
Чтобы разобраться с этим, бизнесвумен отправилась во Францию, однако ключ не подошел к двери. Соседи разъяснили, что в ее квартире сейчас живут незаконные переселенцы, захватившие нежилые помещения.
Добровольно покинуть помещение они отказались.
Обращение в полицию тоже не помогло: в соответствии с местными законами, владелец недвижимости обязан обратиться в правоохранительные органы в течение 2 суток после нелегального заселения.
В ином случае выселение незаконных жильцов возможно через суд. Но разбирательства могут длиться месяцы или даже годы.
Знаменитость обратилась к адвокату, и тот придумал коварный ход. Он связался с мигрантами, и сумел выманить их из квартиры, пообещав более комфортные условия.
Сквоттеры попались на эту удочку и перебрались в фешенебельные апартаменты влиятельного человека. Тот выдворил нелегальных жильцов, а Ленина вернула недвижимость.
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