Стал известен победитель телешоу «Голос. Уже не дети 2023»

18:05 2023-10-21
Стал известен победитель телешоу «Голос. Уже не дети 2023»

В популярном конкурсе победила 19-летняя Вероника Сыромля, которая входила в команду Егора Крида.

Первый канал показал финал шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвовали выпускники телепроекта «Голос. Дети» разных лет. В креслах наставников находились Дима Билан, Полина Гагарина, Пелагея и Егор Крид. Вела шоу Яна Чурикова.

В суперфинал телепроекта вышли четыре человека: 17-летняя Олеся Казаченко, которая входила в команду Полины Гагариной, 22-летний Давид Саникидзе из команды Пелагеи, 17-летняя Рената Таирова из команды Димы Белана и 19-летняя Вероника Сыромля, входившая в команду Егора Крида.

В итоге победителем стала Вероника Сыромля, представившая свою версию песни Кристины Орбакайте «Свет твоей любви». За нее отдали голоса 42,1 процента телезрителей.

На втором месте оказался Давид Саникидзе с 33,1 процента голосов, на третьем - Рената Таирова (14,9 процента). Четвертое место заняла Олеся Казаченко (9,9 процента).

Лучшим наставником «Голос. Уже не дети» по итогам зрительского голосования названа Пелагея. Егор Крид - на втором месте.

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